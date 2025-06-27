Волонтеры в Серпухове приняли участие в акции «Добрые крышечки»

Ребята из летнего лагеря труда и отдыха при Центре по профориентации и трудоустройству молодежи в Серпухове вновь приняли участие в акции «Добрые крышечки». 27 июня 24 участника лагеря передали пластиковые крышечки, которые собирали в течение всего года.

Для ребят эта акция стала доброй традицией, объединяющей жителей Серпухова уже не первый год. Активное участие в сборе пластика принимают образовательные и культурные учреждения округа.

Напомним, что каждый желающий может присоединиться к доброму делу и сдать пластиковые крышечки в пункт приема на базе МАУ «Серпуховское информационное агентство» по адресу: улица Джона Рида, 5. Пункт работает по пятницам с 09:00 до 17:00.

Принимаются чистые крышечки от пластиковых бутылок и дой-пак пакетов с маркировкой в треугольнике: «2», «02», 4 LDPE, Tetra Pak, HDPE. Просьба очищать сырье от вкладышей.

Собранный пластик будет отправлен на переработку и превратится во множество полезных вещей.