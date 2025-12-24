Волонтеры в Раменском поздравили ветерана-блокадника с наступающим Новым годом

Активисты Раменского штаба «Волонтеры Подмосковья» навестили и поздравили с наступающим Новым годом Любовь Петровну Николаеву — ветерана-блокадника и члена Совета ветеранов Раменского муниципального округа. Визит состоялся в рамках Всероссийской акции «Новый год в каждый дом».

Гости принесли Любови Петровне сладкие подарки к празднику. В ответ на теплое поздравление она угостила ребят чаем и поделилась воспоминаниями о своей жизни. Ребята с интересом слушали женщину и задавали интересующие вопросы.

Добровольцы поделились своим мнением, что такие встречи — это не просто поздравления, а важная связь поколений и возможность выразить благодарность тем, кто прошел через тяжелейшие испытания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье действуют 29 региональных мер поддержки для бойцов СВО и их семей.