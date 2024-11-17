Волонтеры в Подольске передали в зону СВО маскировочные сети и инструменты

Волонтеры городского округа Подольск собрали и передали в зону специальной военной операции гуманитарный груз. Жены и близкие военнослужащих лично отвезут его защитникам.

В посылках — маскировочные сети, бензопилы, масло для генератора, газ, саморезы, рабочие перчатки, продукты питания, влажные салфетки и средства личной гигиены.

В округе ежедневно собирают помощь для военнослужащих и их семей. Недавно житель Подольска Георгий доставил гуманитарный груз на Сватовское направление. В посылки положили медикаменты, одежду, окопные свечи, платформу для перевозки раненых и пирожки.

«Чувствуется колоссальная поддержка от нашего округа ребятам. Знаю, что вместе мы не пропадем. Победа будет за нами!» — поделилась мать военнослужащего.

Неравнодушные жители могут принести помощь в Волонтерский центр, который располагается в доме № 1 на улице Ульяновых. Крупные посылки нужно привозить по договоренности по телефону: 8 (496) 750-04-93. Пункт находится в доме № 34 на Парковой улице.

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