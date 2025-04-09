Волонтеры в Мытищах передали корм для животных из приюта «Снупик»

Волонтеры из Добро-центра, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и представители «Молодой гвардии» посетили животных в зооприюте «Снупик» в Мытищах. Ребята пообщались с хозяйкой приюта, узнали о его истории, познакомились с пушистыми обитателями и передали корм для питомцев.

Вместе с руководителем заведения ребята обсудили планы по сотрудничеству. Выяснилось, что на территории зооприюта требуется уборка и помощь в разборе старых конструкций. Это создаст более комфортные условия для животных. Волонтеры планируют вернуться в приют, как только позволят погодные условия, чтобы начать работу над благоустройством.

«Такие выезды — это не только возможность помочь беззащитным животным, но и шанс ощутить настоящую силу добрых дел, которые мы можем совершать вместе. Мы обязательно вернемся в приют и продолжим помогать», — поделилась впечатлениями активистка движения «Волонтеры Подмосковья» Диана.

Ребята уверены, что поддержка зооприютов — это не просто забота о животных, но и проявление настоящей командной работы, которая объединяет людей в стремлении делать мир лучше.