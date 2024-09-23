Волонтеры в Лосино-Петровском помогут пенсионерам на акции «Добрые дела»

Пенсионерка из Лосино-Петровского обратилась за помощью в местное отделение партии «Единая Россия». В рамках акции «Добрые дела» волонтеры помогли пожилой женщине с бытовыми проблемами.

Пенсионерка рассказала партийцам, что по состоянию здоровья не может решить некоторые бытовые проблемы. Так, женщина пожаловалась на протечку крыши и попросила помочь с мытьем окон. Активисты партии «Единая Россия», молодогвардейцы и участники сообщества «Волонтеры Подмосковья» в рамках акции «Добрые дела» в тот же день выполнили все работы по дому.

«Мы понимаем, что пожилым людям особенно тяжело справляться с бытовыми вопросами, поэтому готовы прийти им на помощь в любое время», — подчеркнул исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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