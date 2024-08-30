Волонтеры устроили праздник для детей в онкологическом диспансере Балашихи

Фото: Московский областной онкологический диспансер

Праздник с подарками провели для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера. В преддверии нового учебного года волонтеры устроили костюмированное шоу и вручили 60 подарков.

«Во время лечения дети никуда не выезжают, не могут посмотреть театрализованное представление, посетить цирк или развлекательный центр. Поэтому такие мероприятия, которые устраивают наши благотворители и волонтеры, доставляют ребятам минуты радости», — говорит заведующая онкологическим отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Отделение детской онкологии открыто в диспансере 1966 году. Это единственное специализированное отделение для лечения детей и подростков в Подмосковье.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин, губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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