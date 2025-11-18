Волонтеры Солнечногорска доставили в приют для животных партию корма

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из городского округа Солнечногорск навестили приют благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду». Во время визита они пообщались с питомцами и передали около 20 килограммов корма для содержания животных.

Сбор угощений для подопечных приюта проходил совместно с жителями округа на площадках молодежных центров «Возрождение» и «Подсолнух». Благодаря неравнодушию участников была сформирована партия поддержки.

«Благодарю нашу молодежь за активную жизненную позицию, бережное и трогательное отношение к братьям нашим меньшим. Регулярно ребята навещают приюты для животных, и каждый раз — не с пустыми руками», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Передать помощь можно по адресам: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом 13, вход с торца, 4-й этаж, кабинет 28 (здание детской поликлиники), а также улица Вертлинская, дом 1. Прием осуществляется по будням с 09:00 до 17:00.