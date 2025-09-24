Волонтеры собрали вторсырье на экологической акции «Среда роста» в Щелкове

В округе стартовала экологическая акция по раздельному сбору отходов под названием «Среда роста». Эта инициатива, которая была временно приостановлена в августе, возобновилась с большим энтузиазмом со стороны местных жителей.

В результате активного участия щелковцев было собрано около 30 кубометров мусора. Об этом сообщила администрация муниципалитета. По итогам акции на переработку были отправлены две полные газели вторичных материалов, включая пластик, бумагу и металл. Кроме того, в рамках мероприятия было собрано три кубометра стекла.

В акции активно участвовали 22 волонтера, которые помогли организовать процесс сбора отходов. Организаторы акции призвали всех желающих присоединиться к рядам волонтеров и заполнить специальную анкету.

«Это отличная возможность для каждого внести свой вклад в защиту природы и улучшение экологической ситуации в округе. Следующая акция „Среда роста“ запланирована на октябрь и будет объединена с инициативой по сбору устаревшей электротехники для дальнейшей переработки и утилизации», — сообщили организаторы.

Это позволит не только очистить территорию от ненужных предметов, но и дать вторую жизнь использованным материалам.