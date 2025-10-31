Волонтеры собрали в Богородском округе 120 кило гумпомощи

Сбор проходил с 20 по 26 октября. К благотворительной акции активно присоединились педагоги и ученики «Ногинской гимназии», добровольцы и просто неравнодушные граждане.

Волонтеры Богородского округа отправят в исторические регионы различные предметы первой необходимости: медикаменты, продукты длительного хранения, термобелье, средства личной гигиены, теплые носки и канцелярию для школьников. Гумпомощь передадут на этой неделе на склад Московской области, где ее расфасуют и адресно распределят.

Акция продемонстрировала сплоченность жителей и их готовность оказывать поддержку тем, кому она нужна.

Ранее гумпомощь бойцам СВО отправили волонтеры городского округа Химки. Они собрали свыше 600 тонн вещей.