Волонтеры собрали в Богородском округе 120 кило гумпомощи
Богородское отделение движения «Волонтеры Подмосковья» передаст жителям новых регионов более 120 килограмм гуманитарной помощи. Акцию приурочили ко Дню народного единства.
Сбор проходил с 20 по 26 октября. К благотворительной акции активно присоединились педагоги и ученики «Ногинской гимназии», добровольцы и просто неравнодушные граждане.
Волонтеры Богородского округа отправят в исторические регионы различные предметы первой необходимости: медикаменты, продукты длительного хранения, термобелье, средства личной гигиены, теплые носки и канцелярию для школьников. Гумпомощь передадут на этой неделе на склад Московской области, где ее расфасуют и адресно распределят.
Акция продемонстрировала сплоченность жителей и их готовность оказывать поддержку тем, кому она нужна.
Ранее гумпомощь бойцам СВО отправили волонтеры городского округа Химки. Они собрали свыше 600 тонн вещей.