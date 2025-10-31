Более 600 тонн гумпомощи для бойцов СВО отправили волонтеры из Химок
Волонтеры городского округа Химки отправили бойцам специальной военной операции свыше 600 тонн гуманитарной помощи. Чтобы стать добровольцем нужно зарегистрироваться на платформах «Добро.рф» или «Волонтеры Подмосковья, или подать заявку лично в центре по адресу: Химки, улица 9 Мая, дом 18б.
В Химках на базе ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» функционирует Центр поддержки участников СВО и их семей. Волонтеры здесь занимаются приемом и сортировкой гуманитарной помощи для отправки на фронт.
«Работа волонтеров — это не просто помощь, это проявление гражданской ответственности и настоящего единства. Благодаря поддержке неравнодушных жителей Химок, мы ежедневно видим, как общие усилия превращаются в конкретную помощь нашим бойцам. Это пример подлинного патриотизма и человеческого участия», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов в Химках Александр Васильев.
Ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках открыли пять лет назад. За это время к движению присоединились более четырех тысяч человек.
«За пять лет центр стал не просто площадкой для добровольческой работы, а настоящим домом для всех, кто готов помогать. Мы видим, как растет число активистов, объединенных одной целью. Это движение — про доброту, сплоченность и силу духа химчан», — отметила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.
Юлия Ишкова, депутат, добавила, что стать волонтером может каждый желающий.