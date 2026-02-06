Волонтеры «Снежного десанта» помогают жителям Люберец в борьбе со снегом

В городе Люберцы на улице Кирова, дом 57, 30 января в 10:00 волонтеры провели акцию по расчистке снега. Особое внимание было уделено подъездам, где проживают маломобильные граждане и ветераны.

Участники акции «Снежный десант» пришли на помощь тем, кто с трудом передвигается. Занесенные тротуары означают для них настоящую изоляцию, и волонтеры стараются это исправить.

Это уже второй этап борьбы с последствиями снегопада. Волонтеры используют простые инструменты — лопаты и решимость. Они расчищают подходы к подъездам, прокладывают тропы, убирают снег с крыльца.

Благодаря их усилиям зима для жителей этого дома становится немного мягче, а город — чуть более заботливым. Волонтеры не заменяют коммунальные службы, а дополняют их работу, действуя там, где нужна особая скорость и внимание.