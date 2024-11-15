Волонтеры Шатуры помогли бойцу СВО с переездом после ранения

Добровольцы городского округа выполнили заявку участника специальной военной операции. Боец обратился в городской штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям.

Военнослужащий получил серьезное ранение в зоне боевых действий и был комиссован с травмой руки. Он нуждался в помощи при переезде в квартиру. Ребята из «Волонтерской роты боевого братства» и «Молодой Гвардии» погрузили вещи земляка в машину, перевезли и помогли занести их в квартиру.

Поддержка волонтеров была необходима бойцу, который восстанавливается после ранения. Он поблагодарил молодых людей за оказанную помощь.

Штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям работает в Шатуре уже два года. Участники СВО и их близкие могут обращаться в организацию с любыми вопросами и проблемами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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