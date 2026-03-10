Волонтеры раздали тюльпаны на улицах Павловского Посада

Утро Международного женского дня в Павловском Посаде началось громко и ярко. Площадь Революции превратилась в отправную точку масштабного праздничного шествия, которое объединило волонтеров, депутатов местного Совета и представителей администрации округа.

Под звуки весенних песен на улицы города вышла колонна, ставя перед собой важную миссию — поздравить женщин с праздником весны. В акции приняли участие более 100 активистов.

Разделившись на несколько мобильных групп, волонтеры, вооруженные яркими плакатами и охапками первоцветов, охватили центральные улицы округа. Для проведения этого «цветочного марафона» организаторы заранее закупили более двух тысяч разноцветных тюльпанов.

Движение колонны сопровождалось живым исполнением песен и каскадом комплиментов.

«Для многих жительниц Павловского Посада, вышедших утром по делам или на прогулку, такое поздравление стало приятным сюрпризом. Горожанки с удовольствием принимали цветы и фотографировались с участниками акции. Праздничный настрой передался и автомобилистам: проезжающие мимо машины приветствовали волонтеров одобрительными сигналами», — поделились организаторы.

Праздничный маршрут занял более часа. Завершилось шествие в городском парке, где волонтеры раздали последние букеты.