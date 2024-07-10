Волонтеры раздали более 100 бутылок воды жителям Солнечногорска из-за жары

Из-за жары и высокой температуры воздуха на автостанции в Солнечногорске бесплатно раздали бутилированную воду всем желающим. Это сделали, чтобы ждать транспорт и совершать в нем поездки было комфортней.

Всего представители компании-перевозчика «Мострансавто» раздали около 100 бутылок воды.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина отметила, что подобные акции проходят каждый день, когда температура воздуха превышает 30 градусов. Бутилированную воду раздали и на автостанции, и на железнодорожной станции «Подсолнечная», а также на центральных улицах муниципалитета.

В пик высоких температур врачи Солнечногорской областной больницы рекомендуют пить больше воды и не находиться на жаре, избегать физической нагрузки, а выходя на улицу пользоваться головными уборами.

Отметим, что подобные акции в Солнечногорске проходят регулярно, в том числе с участием волонтеров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».