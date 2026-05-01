Волонтеры расчистили скверы и дворы после снегопада в Люберцах

Во вторник, 28 апреля, активисты местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и молодежного центра «Лидер» очистили от снега сквер имени Бориса Громцева на улице Лермонтова в Дзержинском (городской округ Люберцы). Молодые люди привели в порядок пространство у бюста Бориса Громцева, дорожки и лавочки.

Директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов отметил: «Наши активисты решили помочь коммунальным службам города, которые работают сейчас в усиленном режиме. Особое внимание уделили зонам отдыха».

В этот же день к субботнику присоединился глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутаты окружного Совета, руководители управляющих компаний, представители ресурсоснабжающих организаций и муниципальных предприятий. Они привели в порядок дворы многоквартирных домов, очистив их от поваленных деревьев и веток.