Волонтеры провели в Воскресенске акцию по борье с наркотиками

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Подмосковье с 24 марта по 4 апреля. К мероприятию присоединились и волонтеры молодежного центра «Олимпиец» в Воскресенске.

Активисты раздали информационные буклеты с подробной информацией о влиянии наркотиков на организм человека, а также опровергли в беседах с жителями распространенные заблуждения о мнимой безопасности некоторых веществ.

Волонтеры отвечали на вопросы горожан и объяснили, что нужно делать в случаях, если они стали свидетелями распространения запрещенных веществ. Молодые люди подчеркивали важность своевременного сообщения о любых фактах незаконного оборота наркотиков: от оперативности действий зачастую зависят жизнь и здоровье людей.

Целью акции «Сообщи, где торгуют смертью» является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативно значимой информации, поступающей от жителей, оказание квалифицированной помощи и консультирование по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Напомним, жители городского округа могут сообщить о преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков по телефону дежурной части полиции: 442-46-27 или 102.