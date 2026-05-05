Волонтеры провели танцевальный флешмоб в НИКИ детства

В эндокринологическом отделении многопрофильного стационара Научно-исследовательского клинического института детства прошел необычный праздник. К юным пациентам приехали волонтеры, приурочив встречу к Международному дню танца.

Гости постарались подарить детям немного легкости и радости, помогая им отвлечься от больничной рутины и почувствовать атмосферу настоящего праздника.

Программа началась с творческой части — мастер-класса по аквагриму. Пока готовилась основная активность, ребята выбирали рисунки и с интересом наблюдали, как на их лицах и руках появляются яркие узоры. Уже на этом этапе в отделении стало заметно оживленнее: дети быстрее включались в общение и охотно делились эмоциями.

После приветствия и короткой разминки участники перешли к танцевальной части. Под руководством волонтеров они разучили несложный номер, а затем вместе исполнили его под музыку.

Отделение наполнилось смехом и движением, а сам танец сняли на видео — получился небольшой флешмоб, который станет напоминанием о событии и одновременно привлечет внимание к важности психологической поддержки детей с хроническими заболеваниями.

Помимо танцев, для ребят подготовили и другие активности: они рисовали и писали письма с теплыми словами поддержки.

«Такие встречи — не просто развлечение. Эмоциональная разгрузка важна. Когда ребенок смеется, двигается и чувствует себя частью команды, это значительно ускоряет восстановление», — подчеркнула заведующая детским отделением эндокринологии НИКИ детства Мария Симакова.

Завершилось мероприятие вручением небольших подарков и словами благодарности, но главным результатом стали не сувениры, а хорошее настроение.