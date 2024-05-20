Волонтеры провели субботник в усадьбе Городище | 360°

Подмосковье 20 мая 2024, 08:29 Волонтеры провели субботник в усадьбе Городище Телеканал «360»

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Волонтеры из Лосино-Петровского спасают усадьбу Городище. Там провели субботник: опилили засохшие ветки и убрали аварийные деревья.

Уборку провели на территории бывшего ремесленного училища в поселке Свердловский. От здания остались только стены и подвалы. Построили ремесленное училище в 1910 году. В советские годы здесь располагалась школа, в которой учился чемпион мира по шахматам Борис Спасский и Герой Советского Союза Александр Дудкин.

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«Мы находимся в усадебном комплексе Городище, известном с 1767 года. Принадлежал роду Измайловых, позже — роду Четвериковых, наших купцов, меценатов. Выстроен был целый ряд зданий, которые хотелось, конечно, сохранить», — рассказал краевед Алексей Скворцов.

Вооружившись граблями и мешками, десятки добровольцев вышли на субботник. Его приурочили ко Дню музеев. На помощь волонтерам пришли сотрудники городского хозяйства. Они не только предоставили технику для вывоза мусора, но и косили траву и пилили деревья и кустарники.

«Это наше культурное наследие — здание ремесленного училища 1910 года Четверикова. Так как этот год объявлен президентом годом сохранения наших культурных ценностей, это и есть сохранение наших ценностей в деле», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

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