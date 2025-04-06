Волонтеры провели субботник на Соборной горе в Серпухове

На Соборной горе в Серпухове 4 апреля волонтеры Подмосковья и активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали патриотический субботник. Его приурочили к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках мероприятия провели уборку территории мемориального комплекса, включая площадь вокруг памятника «Воину-Освободителю» и братской могилы, где покоятся герои, защищавшие Серпухов — Олег Степанов и Павел Радчук. Это место имеет особое значение для жителей округа, которые чтут память тех, кто отдал свои жизни за Родину.
Патриотический субботник стал не только акцией по благоустройству, но и проявлением уважения к подвигу защитников Отечества. Такие мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма у молодежи. Администрация округа поблагодарила всех волонтеров за их труд и преданность памяти героев.
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