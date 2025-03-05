Волонтеры провели мастер-класс для пациентов онкодиспансера в Подмосковье

Волонтеры провели мастер-класс по росписи шоперов для маленьких пациентов областного онкодиспансера. Такие занятия — не просто развлечение, а важная поддержка для детей и их родителей. Творчество помогает справляться с трудностями лечения, отвлекает и поднимает настроение.

«Идея проведения мастер-класса возникла у волонтеров из желания привнести в жизнь маленьких пациентов немного творчества и ярких красок. Роспись шоперов — это не только увлекательный процесс, но и своеобразная арт-терапия, которая помогает детям отвлечься от больничной рутины и проявить свою креативность», — подчеркнула заведующая детским онкологическим отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина.

Для волонтеров это тоже особенный опыт — возможность сделать что-то доброе и полезное. Мастер-класс показал, как простые вещи могут объединять людей и делать мир немного светлее.