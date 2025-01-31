Волонтеры провели мастер-класс для детей в подмосковном онкодиспансере

Мастер-класс по росписи глиняных украшений прошел в детском отделении № 7 подмосковного онкологического диспансера. Его провели волонтеры благотворительного фонда.

Волонтеры провели мастер-класс для детей, чтобы отвлечь их от повседневных забот и заняться творчеством

«Подобные мероприятия являются важной частью комплексной поддержки маленьких пациентов, помогая им легче переносить сложный период лечения и восстанавливаться не только физически, но и эмоционально. Ведь искусство — это не только про красоту внешнюю; оно способно лечить душу и дарить надежду там, где она так необходима», — поделилась заведующая отделением Евгения Инюшкина.

Детское отделение областного онкодиспансера — единственное в Подмосковье, где юные пациенты могут пройти полный цикл лечения. Там ежегодно получают помощь порядка 2,5 тысячи ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальности строящейся больницы в Балашихе. В ней будет 26 профилей. Этот комплекс станет флагманским наряду с легендарным МОНИКИ.