Волонтеры провели беседы со школьниками в округе Пушкинский

Старшеклассники Центра образования № 1 в Красноармейске пообщались с наставниками из «Волонтеров Подмосковья» и активистами «Движения Первых». Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Благо твори».

26 января для учеников девятого и десятого классов состоялись «Добрые уроки». Встреча прошла в формате живого диалога, где вместо теории ребята услышали личные истории опытных волонтеров.

Наставники рассказали школьникам об основах добровольчества, о том, с чего начинается этот путь, и о возможностях для самореализации, которые он открывает. Подростки активно участвовали в обсуждении, делились примерами добрых дел из своей жизни и размышляли, как проявлять доброту в повседневных ситуациях.

По замыслу организаторов, «Добрые уроки» — это пространство для открытого диалога о ценностях. Они помогают формировать активную гражданскую позицию и дают понять, что каждый человек может внести свой вклад в общее дело.