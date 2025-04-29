Волонтеры привели в порядок воинские захоронения в Щелкове

В Монино прошла акция по благоустройству воинских захоронений и мемориалов, организованная активистами движения «Волонтеры Победы» совместно с «Волонтерами Подмосковья». Монинское закрытое кладбище — место захоронения выдающихся Героев Советского Союза и воинов, проявивших мужество и отвагу в боях Великой Отечественной войны.

Зимний период оставил свои следы на мемориальном комплексе: памятники потускнели, территория заросла кустарником и засохшей листвой. Волонтеры очистили территорию от мусора и остатков зимы, удаляя старые листья, срезая сухие ветви и протирая мраморные плиты. К памятникам были возложены свежие цветы.

«Мы должны помнить и чтить подвиги наших героев. Уход за памятниками — это наш долг и ответственность», — сообщил начальник отдела по работе с молодежью спортивно-патриотического центра «Крылья» Роман Коронотов.

Организаторы планируют продолжить серию подобных акций по благоустройству и сохранению памятников воинской славы, привлекая все больше молодых энтузиастов, которые разделяют стремление сохранить историческую память и проявить уважение к героям, отстоявшим свободу и независимость Родины.