Волонтеры привели в порядок памятник защитникам Отечества в Серебряных Прудах

Волонтеры и студенты округа объединились, чтобы очистить мемориал защитникам Отечества от накопившейся за зиму грязи. Патриотическое мероприятие под названием «Помним» стало частью Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».

Мемориал воинам, павшим в войнах и локальных конфликтах, расположенный на Первомайской улице, является одним из наиболее значимых памятных мест в Серебряных Прудах. Комплекс также включает в себя Вечный огонь.

«Мы хотим, чтобы к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне памятники в нашем округе сияли и блестели. И все было красиво по-праздничному», — рассказал участник акции Егор Колганов.

Акция «Мы за чистоту», приуроченная к Году защитника Отечества и приближающемуся 80-летию Великой Победы, охватила все уголки Подмосковья. В период до 27 апреля более шести тысяч волонтеров примут участие в благоустройстве мемориалов, воинских захоронений и исторических памятников.