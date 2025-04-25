Волонтеры привели в порядок памятник в деревне Серково в Щелкове

В преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне округ уделяет большое внимание сохранению исторической памяти и чествованию подвига советского народа. Муниципальные службы активно приводят в порядок мемориалы и места захоронений воинов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Отечества.

В деревне Серково местные активисты объединили усилия с волонтерскими организациями, чтобы привести в порядок памятник, посвященный местным героям.

Добровольцы, вооружившись необходимым инвентарем, очистили покрытие памятника от накопившейся грязи и пыли, удалили зелень, а также убрали сухие ветки и остатки зимнего мусора. Также волонтеры высадили возле памятника свежие луковицы тюльпанов.

Мемориальный комплекс в деревне Серково представляет собой трехуровневую стелу, выполненную из прочного гранита, достигающую в высоту четырех с половиной метров. Верхнюю часть монумента украшают очертания ордена Отечественной войны. Рядом со стелой расположена аллея длиной около 12 метров, выложенная тротуарной плиткой.