Волонтеры присоединились к уборке снега в Клину

Волонтеры Подмосковья присоединились к уборке улиц в Клину. Добровольцы помогают расчищать территорию мемориала «Вечный огонь» и Литейную улицу.

Сильный снегопад пришел в Подмосковье в ночь на 27 января. На уборку улиц вышли более 30 тысяч дворников по всему региону. В некоторых округах к ним присоединились активисты. Так, «Волонтеры Подмосковья» пришли на помощь сотрудникам «Чистого города».

Сейчас они очищают дорожки на мемориале «Вечный огонь» и Литейной улице у клуба «Стекольный».

Всего в Московской области на расчистку улиц и дорог направили более 7,5 тысячи спецмашин. Это тракторы, грейдеры, самосвалы и другая техника. Накануне снегопада губернатор Андрей Воробьев призвал коммунальщиков усилиться и быть готовыми к непогоде.