Волонтеры поздравили женщин Серпухова с 8 Марта

Международный женский день отметили в Протвине. Главными героями праздника стали активисты местного штаба «Волонтеры Подмосковья», которые решили лично поздравить жительниц наукограда и подарить им частичку весеннего тепла.

Старт праздничному десанту был дан у Дворца молодежи. Волонтеры в узнаваемых брендированных жилетках, вооружившись охапками свежих цветов, отправились на главную пешеходную артерию города. Именно здесь, в самом сердце Протвина, развернулось основное действо всероссийской акции «Вам, любимые!». За время прогулки волонтеры раздали около двухсот роз. Получательницами стали женщины всех возрастов. Каждое вручение сопровождалось теплыми пожеланиями.

Одной из самых трогательных сцен дня стала случайная встреча волонтеров с учителем русского языка местной гимназии Мариной Перемибедой. Педагог призналась, что издалека приметила яркую группу молодежи, но не ожидала, что станет частью их праздничного флешмоба.

«Я увидела ребят в жилетках еще на подходе и сразу почувствовала — готовится что-то доброе. Получить розу было очень неожиданно и невероятно приятно. Но самым большим сюрпризом стало то, что среди активистов я узнала своих собственных учеников! Видеть их вовлеченными в такое благородное дело — лучший подарок для учителя», — поделилась эмоциями учительница.