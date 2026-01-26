Волонтеры посетили детский реабилитационный центр в Балашихе

Участники сообщества АНБО «Мототерапия» организовали в Балашихе в Центре реабилитации для детей‑инвалидов и детей с ограниченными возможностями «Мироград» яркое мероприятие. Подготовили демонстрацию гоночных автомобилей, мастер‑классы и семейный праздник.

Дети не только детально осмотрели машины, но и прокатились на некоторых экспонатах, что вызвало у них массу восторга и положительных эмоций. Программа включала творческую площадку — мастер‑класс по росписи сумок‑шопперов, где юные художники создавали уникальные рисунки и с увлечением участвовали в процессе.

Особым сюрпризом для мам стал приглашенный стилист, который подготовил для каждой неповторимый образ. Праздник завершился бумажной дискотекой, общим чаепитием и вручением сладких подарков. В знак благодарности ребята подарили волонтерам «Мототерапии» коллективную работу — лошадь, сделанную своими руками.

АНБО «Мототерапия» — сообщество людей, объединенных любовью к мотоциклам и желанием помогать тем, кто в этом нуждается.