Волонтеры помогут проголосовать за объекты благоустройства в Дубне

Волонтеры в Дубне будут работать на улицах города, в парках и скверах, чтобы помочь горожанам выбрать объекты, которые благоустроят в 2026 году. Мероприятие проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Волонтеры объясняют жителям, в чем заключается суть голосования, как можно сделать выбор и какие территории в Дубне участвуют в проекте.

Активистов легко узнать по брендированной форме, а в руках у них всегда есть планшет или телефон со специальной программой.

«Чтобы принять участие в голосовании, надо сказать имя, фамилию и номер телефона, а также код от Госуслуг. Не надо беспокоиться, мошенникам данные не достанутся», — поясняют волонтеры.

В один из вечером волонтеры работали в сквере за «Терминалами» — это один из примеров благоустроенной территории по проекту «Формирование комфортной городской среды».

«Голосование займет буквально минуту. Давайте вместе сделаем город еще более комфортным!» — обратился глава Дубны Максим Тихомиров.

Мероприятие продлится до 12 июня. Выбрать территорию можно также самостоятельно на портале Госуслуг.