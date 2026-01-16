Волонтеры помогли убрать снег в Жуковском

Округ продолжает активную борьбу с последствиями обильных снегопадов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но в этом году на помощь им пришли дополнительные силы — сотрудники муниципальных предприятий и активные волонтеры, формируя единый фронт по расчистке городских территорий.

К масштабным работам по уборке снежных наносов присоединились коллективы таких учреждений, как муниципальное предприятие «Теплоцентраль» и городской Дворец культуры. Их сотрудники приняли участие в очистке пешеходных переходов.

Не остались в стороне и общественные активисты. Движение «Волонтеры Подмосковья» оперативно мобилизовалось для расчистки наиболее проблемных участков. Их усилиями были освобождены от скоплений снега тротуары и территория внутреннего двора у центра «Дружба» на улице Молодежной. Кроме того, волонтеры уделили особое внимание обеспечению доступности городской инфраструктуры, полностью расчистив от снежных навалов и наледи лестницы, а также подходы к ним по адресам: улица Советская, 6 и улица Дугина, 6/1.

Работы по уборке снега будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопадов.