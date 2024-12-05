Волонтеры помогли многодетной семье в селе Косяково под Воскресенском

«Волонтеры Подмосковья» в Воскресенске помогли многодетной семье в селе Косяково. У родителей не было возможности купить мебель, поэтому на помощь пришла неравнодушная молодежь.

Волонтеры центра «Олимпиец» перевезли мебель, бережно доставили в дом и расставили по пожеланию семьи. Помимо физической работы, они пообщались с семьей, стараясь поддержать их морально. Родители выразили благодарность добровольцам, отмечая не только оперативность работы, но и чуткое отношение к их проблеме.

Отметим, волонтеры в Воскресенске регулярно оказывают помощь и участвуют в благотворительных акциях.

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