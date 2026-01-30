Волонтеры помогли люберчанам справиться с последствиями снегопада

В городе Люберцы добровольцы вновь пришли на помощь местным жителям в борьбе с последствиями сильного снегопада. Их работа была особенно важна для обеспечения безопасного доступа к социальным объектам.

Вооружившись яркими лопатами, волонтеры сначала взялись за расчистку входа перед картинной галереей, где вечером должно было состояться открытие выставки. Благодаря их усилиям подход и ступени были быстро приведены в порядок.

Затем команда перешла к многофункциональному центру. Очистка подходов от снега и наледи — это вопрос безопасности, особенно для пожилых посетителей. Волонтеры основательно поработали и здесь, обеспечив людям легкий и безопасный путь.

Эта работа основана не на приказе, а на внутренней потребности помогать. Энтузиазм команды крепнет от простой человеческой благодарности и понимания, что их труд приносит реальную пользу. Это и есть настоящий боевой дух — делать важное дело по велению сердца.