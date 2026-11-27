Волонтеры городского округа Люберцы присоединились к уборке снега после циклона «Wilka», который принес обильные осадки в ночь на 25 ноября. Добровольцы работали совместно с дорожными и коммунальными службами, расчищая общественные территории.

В Дзержинском волонтеры начали работу с территории молодежного центра «Лидер». Участники акции вышли на уборку с лопатами, чтобы расчистить подходы к учреждению и подготовить его к проведению мероприятий.

«В первую очередь мы расчистили территорию молодежного центра „Лидер“ в Дзержинском. Теперь она готова к приему участников мероприятий», — отметил директор центра Владимир Харламов.

Волонтеры выразили готовность и дальше участвовать в ликвидации последствий снегопадов. Добровольцы молодежного центра «Лидер» регулярно присоединяются к зимним субботникам.