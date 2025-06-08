Волонтеры подстригли инвалидов из дома-интерната в Подольске

Благотворительное мероприятие организовали, чтобы разнообразить жизнь пожилых жителей округа и внести в нее новые краски. Такие акции волонтеры проводят ежемесячно. Следующее мероприятие пройдет в Подольском военном госпитале. Ребята подстригут бойцов специальной военной операции, которые проходят реабилитацию. А 1 сентября новыми прическами волонтеры порадуют воспитанников детского дома.

Отметим, что День России отмечают каждый год 12 июня. В этот раз праздник выпал на четверг. Жители страны отмечают принятие Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Тогда первый Съезд народных депутатов предложил равноправие политических партий и общественных организаций, принял принцип разделения властей, определил верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.