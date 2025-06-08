Волонтеры подстригли инвалидов из дома-интерната в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Накануне празднования Дня России в Подольске парикмахеры-волонтеры организовали акцию в Климовском доме-интернате. Ребята подстригли и сделали укладки 20 пенсионерам.

Благотворительное мероприятие организовали, чтобы разнообразить жизнь пожилых жителей округа и внести в нее новые краски. Такие акции волонтеры проводят ежемесячно. Следующее мероприятие пройдет в Подольском военном госпитале. Ребята подстригут бойцов специальной военной операции, которые проходят реабилитацию. А 1 сентября новыми прическами волонтеры порадуют воспитанников детского дома.

Отметим, что День России отмечают каждый год 12 июня. В этот раз праздник выпал на четверг. Жители страны отмечают принятие Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Тогда первый Съезд народных депутатов предложил равноправие политических партий и общественных организаций, принял принцип разделения властей, определил верховенство Конституции и законов РСФСР на всей ее территории.

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