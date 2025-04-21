21 апреля 2025 22:48 Волонтеры Подмосковья проведут онлайн-голосование по вопросам благоустройства 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Подмосковье

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства стартовало 21 апреля. Опрос будут проводить до 12 июня. Отдать голоса жителям помогут «Волонтеры Подмосковья».

«Сейчас волонтерский корпус проекта ФКГС насчитывает более 2400 волонтеров, но число активистов постоянно растет. Присоединиться к работе ребята могут в любой момент до окончания голосования», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе. Активисты работают на 288 местах: в общественных местах и на массовых мероприятиях. От них жители узнают о проекте, о планах благоустройства и о том, как отдать свой голос за конкретный объект.

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Для того, чтобы стать волонтером, необходимо быть старше 14 лет, зарегистрироваться на региональной платформе и на сайте Добро.рф.

Сам опрос доступен на сайте, проголосовать в нем может любой житель Подмосковья. Помимо благодарностей от жителей и личного стремления, для мотивации волонтеров действует система поощрений от Министерства информации и молодежной политики Московской области. Результат работы ребят можно будет увидеть на территории области, где отремонтируют парки, сделают уютные скверы и спроектируют новые общественные зоны. Впервые всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства запустили в 2021 году. Тогда в нем поучаствовало около 300 тысяч жителей МО. В роли добровольцев в программе за четыре года выступили почти 350 тысяч человек со всей страны.