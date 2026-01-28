Волонтеры Подмосковья помогают убирать снег в Шаховской

В поселке Шаховская «Волонтеры Подмосковья» вышли на борьбу со снегом. Девять школьников и студентов сегодня расчищали детскую площадку.

По словам координатора местного волонтерского движения Майи Золотовой, они работают по адресу: улица Комсомольская, дом 14. Это связано с тем, что снегопад продолжается уже вторые сутки.

Добровольцы помогают коммунальным службам, которые заняты расчисткой основных дорог и тротуаров. Обычно волонтеры убирают снег во дворах пожилых людей и инвалидов.

В эту пятницу ребята планируют посетить женщину-инвалида, к которой приезжают каждую неделю, чтобы принести воду. В этот раз они также уберут снег у ее дома.

Далее в планах волонтеров — помощь Шаховскому Дому культуры и, возможно, работа на еще одной детской площадке.