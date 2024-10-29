Волонтеры поддержали проходящих реабилитацию бойцов СВО в Дубне

Герой Советского Союза Владимир Кондауров поддерживает участников СВО, проходящих реабилитацию в Дубне. Активные волонтеры округа тоже помогают военнослужащим, находящимся на лечении.

Два реабилитационных центра для участников СВО работают в Дубне. Заслуженный летчик-испытатель СССР Владимир Кондауров каждый день посещает бойцов.

Он беседует с ними, помогает с выполнением просьб. Такой же работой занимаются и неравнодушные жители Дубны.

К примеру, сестры милосердия местного храма, благотворительный фонд «Батальон» и другие организации посещают военнослужащих, помогают отвести их на процедуры.

Отметим, что Владимир Кондауров живет в Дубне с 1993 года. Он является советским военным летчиком-испытателем. В его послужном списке — государственные испытания истребителей МиГ и Су.

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