Волонтеры передали приюту в Химках 60 килограммов корма для собак

Свыше 60 килограммов корма для собак и вещей первой необходимости собрали для Шереметьевского приюта в Химках. Активисты подарили бездомным животным пледы, пеленки и лакомства. Также в акции принял участие лидер местного политического объединения Александр Бессонов.

Шереметьевский приют заботится о собаках, которых бросили хозяева. Постоянных обитателей здесь более 300. Сотрудники кормят, лечат и дрессируют животных, а также подыскивают им новые дома. Ежемесячно 20 животных находят свою семью.

Лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов — постоянный участник благотоврительных акций в поддержку четвероногих. Он также является постоянным спонсором пяти собак из Машкинского приюта.

«В приюте содержится много больных животных, для ухода за которыми требуется ветошь большого размера. Поэтому там на вес золота старое постельное белье и полотенца, хлопчатобумажные скатерти, шторы и даже футболки и халаты. Ветошь есть у всех, и этим можно поделиться», — отметил Харитонов.

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