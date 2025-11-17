Волонтеры Павловского Посада вошли в топ-100 лучших амбассадоров Подмосковья

Три добровольца из Павлово-Посадского округа приняли участие в двухдневном образовательном интенсиве регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Елена Петрова, Виктория Кузнецова и Мария Климова успешно преодолели муниципальный и региональный этапы отбора и вошли сотню финалистов конкурса амбассадоров.

Программа интенсива включала командные игры, направленные на разработку социальных инициатив, тренинги по публичным выступлениям и созданию видеоконтента, мастер-классы по социальному проектированию и личной эффективности, практикумы по управлению ресурсами и планированию мероприятий, а также создание поделок для «Ярмарки добрых дел» из подручных материалов.

«Первым делом применю навык планирования. Я научилась работать с расписанием, управлять ресурсами и расставлять приоритеты. Это поможет мне в организации мероприятий», — поделилась впечатлениями Мария Климова.

21 ноября состоится торжественное вручение сертификатов о прохождении интенсива. После этого волонтеры приступят к финальному этапу программы — подготовке и проведению «Добрых уроков» в школах Подмосковья. Ребята будут делиться полученными знаниями и привлекать новых участников в волонтерскую деятельность.