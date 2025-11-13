Волонтеры отряда корги устроили праздник для детей с ОВЗ в Лосино-Петровском

Гости из отряда «Маруся и друзья» навестили ребят из кружка творческой реабилитации «Цветик‑семицветик». Праздник получился по‑настоящему теплым и душевным.

Три очаровательные собаки — Бильбо, Маруся и Моти — с терпеливостью и добротой позволяли детям гладить себя, чесать за ушами и вовлекали в веселые игры. Ребята учились водить пушистых артистов на поводке и угощали лакомствами.

Волонтеры рассказали интересные факты о корги — маленьких, но невероятно сильных и преданных собаках. Дети в свою очередь поделились историями о своих домашних питомцах. В завершение встречи каждый участник получил памятный сувенир — деревянного корги, который будет напоминать об этом радостном дне.

«Мы от всей души благодарим волонтеров и их пушистых помощников за подаренные эмоции! С нетерпением ждем новых встреч, полных добра и улыбок», — сказали организаторы мероприятия.

Такие встречи не только дарят радость детям с ограниченными возможностями здоровья, но и помогают им улучшать коммуникативные навыки через взаимодействие с животными, преодолевать тревожность и учиться доверять, развивать эмпатию и заботливое отношение к живым существам, открывать сердце новому опыту и позитивным впечатлениям.