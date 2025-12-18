Волонтеры Одинцова приняли участие в организации областного праздника

Одинцовские волонтеры Подмосковья выступили помощниками на региональном мероприятии «Парки. Сказки. Торжество». Оно состоялось в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Представители Одинцовского молодежного центра поделились, что волонтеры занимались созданием комфортной и праздничной атмосферы для гостей: они координировали движение посетителей на катке, работали в чайной зоне, угощая людей горячими напитками и даря тепло даже в холодный зимний день.

Благодаря их участию гости парка смогли погрузиться в мир волшебства и зимних традиций. Кроме того, в этот день мероприятие «Парки. Сказки. Торжество» прошло в более чем 80 парках Московской области по всей области.

Также в Одинцовском округе в этот день в парке «Раздолье» состоялось торжественное открытие Резиденции Деда Мороза. Гости смогли принять участие в игре-путешествии «Снежные тайны».