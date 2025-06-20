Волонтеры очистили от мусора берег Щуровских прудов в Коломне

Всероссийская акция «Вода России» прошла в Коломне. Ее участники организовали уборку 1300 метров береговой линии каскада Щуровских прудов.

Активисты провели уборку на территории в 1,8 гектара. Участниками мероприятия стали жители округа, представители администрации Коломны, муниципальной общественной палаты и служб благоустройства.

В итоге в прибрежной зоне прудов они собрали более пяти кубометров мусора. Его вывезли сотрудники «Спецавтохозяйства».

«Щуровские пруды и территория вокруг них — это популярное место отдыха жителей близлежащего микрорайона. Большое спасибо всем участникам акции, что нашли время, силы и внесли свой вклад в благоустройство этой природной зоны», — сказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Панчишный.

В прошлом году на этой территории организовывали санитарную очистку. Она прошла по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Средства выделили из муниципального бюджета.

Отметим, что акция «Вода России» проходит по инициативе Министерства природы Российской Федерации в рамках реализации одноименного федерального проекта президентского проекта «Экологическое благополучие».

Следующий экосубботник состоится в Коломне 25 июля. Волонтеры приведут в порядок берег Акатьевского затона на реке Ока в селе Акатьево.