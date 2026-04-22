Волонтеры очистили фасады домов на субботнике в Дзержинском

Представители местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и молодежного центра «Лидер» из Дзержинского присоединились к всероссийскому субботнику «Мы за чистоту». Молодые люди устраняли незаконные надписи и объявления с фасадов зданий города.

В рамках субботника было ликвидировано более 20 объявлений рекламы деструктивного характера. «Каждая надпись на стене — это не просто порча имущества. Это прямой путь к трагедии для многих семей. Зачастую это касается наркотических средств. Такая „реклама“ убивает будущее наших детей. Я благодарю всех, кто принял участие в этой акции», — рассказал директор молодежного центра «Лидер» Владимир Харламов.

Дзержинские волонтеры на регулярной основе проводят рейды по выявлению и устранению незаконной рекламы на фасадах зданий и заборов города. Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту» в этом году проходит с 18 апреля по 3 мая. Акция приурочена к Году единства народов России и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».