Волонтеры-медики посетят 57 ФАПов по акции «Добро в село» | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 11:48 Волонтеры-медики посетят 57 ФАПов по акции «Добро в село»

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Подмосковье присоединилось к всероссийской акции «Добро в село». Волонтеры-медики и студенты профильного колледжа помогут в уборке и благоустройстве территории у фельдшерско-акушерских пунктов региона.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, движение волонтеров-медиков насчитывает почти 10 тысяч человек. Сегодня они отправились в ФАП в деревне Царево под Пушкино.

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Такие выезды проведут и в других округах Подмосковья. Так, 17 мая добровольцы отправятся в Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил капитально отремонтированный медколледж в Дмитрове. Сотрудники медучреждения показали главе региона обновленные хирургический и сестринский кабинеты.

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