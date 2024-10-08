Школьники Лобни стали участниками областного чемпионата по оказанию медпомощи

Региональные соревнования по оказанию первой медицинской помощи состоялись в средней образовательной школе № 8 в Лобне. Честь учебного заведения отстаивала сборная «Движения Первых».

Лобненская команда, занявшая второе место в муниципальном этапе всероссийского проекта «Первая помощь», достойно справилась с испытаниями, которые подготовили организаторы. Юные волонтеры показали хорошие теоретические знания, а также умело выполнили на практике необходимые действия при кровотечениях и сердечно-легочной реанимации.

Ребята из команды «Первые 10» рассказали, что участие в чемпионате стало для них отличной возможностью продемонстрировать свою подготовку и получить бесценный опыт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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