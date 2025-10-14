Волонтеры из Жуковского приняли участие в интенсиве по действиям в условиях ЧС

Масштабный образовательный интенсив по действиям в чрезвычайных ситуациях прошел на базе Академии гражданской защиты МЧС России. В нем приняли участие 100 активистов движения «Волонтеры Подмосковья» из 19 муниципалитетов региона, среди них 12 человек из Жуковского.

Участники интенсива научились оказывать первую помощь при различных видах травм, освоили способы транспортировки пострадавших, узнали о классах пожаров, типах огнетушителей и правилах их применения, а также познакомились с основными видами аварийно-спасательных инструментов и оборудования, которые используют спасатели при ликвидации последствий ЧС.

Напомним, что в Жуковском стартовал сбор заявок на конкурс амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья».

Чтобы принять участие, нужно подать заявку на цифровой платформе «Волонтеры Подмосковья» и направить ее на электронную почту zhuk_ps@mosreg.ru, а также подготовить презентацию о себе, своем опыте и идеях по развитию местного штаба движения.