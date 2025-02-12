Волонтеры из Воскресенска стали лауреатами премии добровольческих инициатив

В Орехово-Зуевском городском округе состоялась торжественная церемония награждения седьмой ежегодной премии добровольческих инициатив «За Дело». Ее лауреатами стали волонтеры из Воскресенска.

Воскресенские добровольцы Мирослава Жвакина, Елизавета Графкина и Кира Крылова победили в номинации «Социальное волонтерство», а Анна Морозова стала первой в направлении «Событийное волонтерство».

Лучшими волонтерскими объединениями признали молодежный центр «Олимпиец» городского округа Воскресенск, Белоозерский союз волонтеров и волонтерское объединение «Вместе мы — сила». Лауреатом специальной номинации «Помощь животным» стал Тимур Низамов.

Отметим, что ежегодно в ряды волонтеров вступают все больше и больше жителей Московской области. В этот раз в конкурсе участвовали 17 групповых и более 120 индивидуальных заявок. Из них 80 — стали лауреатами премии.