Волонтеры из Воскресенска стали лауреатами премии добровольческих инициатив

Церемония награждения восьмой ежегодной премии «За Дело!» прошла 26 февраля в Орехово-Зуеве. Почетными лауреатами стали представители округа: молодежный центр «Олимпиец», а также Раиса Комарова, Анна Морозова и Александра Роскина.

Премия отмечает вклад добровольцев и организаций в развитие волонтерского движения и реализацию социальных проектов. Лауреаты из Воскресенска работают в разных сферах — от молодежной политики до адресной помощи, но всех объединяет стремление быть полезными.

В молодежном центре «Олимпиец» отметили, что эти люди и организация — пример того, как инициатива и неравнодушие меняют жизнь вокруг. Награда подчеркивает важность их ежедневного труда и вдохновляет других на добрые поступки.

Молодежный центр «Олимпиец» и его активисты не только получают награды за добровольческую деятельность, но и ежедневно помогают жителям округа. Так, во время недавних снегопадов волонтеры расчищали подходы к детскому саду, поликлиникам, остановкам и помогали пожилым людям убирать снег у частных домов.