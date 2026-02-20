Волонтеры расчистили снег у детского сада в Воскресенске

Активисты молодежного центра «Олимпиец» помогли коммунальным службам в борьбе с последствиями снегопада. Добровольцы расчистили подходы к детскому саду «Ромашка», чтобы воспитанники и их родители могли безопасно добраться до учреждения.

Ранее волонтеры уже убирали снег у поликлиники, на детских площадках и остановках общественного транспорта. Активисты отмечают, что откликаются на просьбы жителей и помогают пожилым людям расчищать снег у частных домов.

В числе добровольцев, борющихся со снежными завалами, — Станислав Аверин, сотрудник «Олимпийца» и победитель областного конкурса добровольцев в номинации «Серебряное волонтерство». Несмотря на непогоду, он сохраняет бодрость духа и отмечает, что снега много, но они радуются зиме и продолжают помогать людям.

Волонтерская помощь особенно востребована в период обильных снегопадов, когда коммунальные службы работают в усиленном режиме, но не всегда успевают оперативно расчистить все социальные объекты и подходы к ним. Участие добровольцев позволяет быстрее решать эти задачи и обеспечивать безопасность жителей.