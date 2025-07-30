Волонтеры из Воскресенска приняли участие в областном форуме

Встреча с активистами регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошла в Наро-Фоминске и была посвящена «серебряному» добровольчеству. В мероприятии приняли участие порядка 100 человек со всей Московской области.

Воскресенск на форуме представляли «серебряные» волонтеры молодежного центра «Олимпиец» Станислав Аверин и Елена Розанова.

Участники мероприятия поделились опытом и планами на будущее. Волонтеры также обсудили важность патриотического воспитания подрастающего поколения и работы по сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей.

Активисты подчеркнули, что необходимо больше общаться с молодым поколением, становиться для них наставниками, направлять и делиться своими знаниями.

Серию областных мероприятий, направленных на развитие волонтерского движения, организовало Министерство информации и молодежной политики Подмосковья.